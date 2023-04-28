Мир 28 апреля 2023, 08:59 Рейтинг Байдена снизился до минимального показателя с инаугурации Опрос Gallup: рейтинг Байдена на посту президента США снизился до рекордных 37% РИА «Новости»

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Популярность президента США Джо Байдена установила новый антирекорд падения. Это показали результаты опроса социологической службы Gallup.

Деятельность президента США одобряют лишь 37% респондентов. 59% участников опроса выразили противоположное мнение. Остальные респонденты воздержались от ответа.

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Это самый низкий рейтинг Байдена, зафиксированный при проведении опросов Gallup с момента его инаугурации в январе 2021 года.

«Уровень одобрения его работы американцами снизился <…> это минимальный для него показатель за все время, согласно оценкам Gallup», — отметили в социологической службе.

Ранее Байдена уличили в сокрытии истинного положения дел на Украине. Бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб заявил, что американские власти не делают ничего, чтобы подготовить общественность США к мирному разрешению конфликта на Украине или победе ВС России.