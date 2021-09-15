Рейтинг Байдена начал резко падать

Рейтинг одобрения главы Белого дома Джозефа Байдена постепенно снижается. Причинами для этого послужили рост случаев заболевания COVID-19 и вывод войск из Афганистана. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на Fox News.

По данным Квиннипэкского университета, только 42% опрошенных американцев высказались в поддержку политика. Аналогичные показатели отмечали и в прошлом месяце. При этом за последние полгода этот показатель снизился на целых 6%.

«Если у президента Байдена когда-либо и был медовый месяц, то он явно закончился», — заметил аналитик университета Тим Мэллой.