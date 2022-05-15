Рейтинг Байдена достиг рекордно низкой отметки

Рейтинг доверия жителей США к президенту Джо Байдену рухнул до рекордно низких 39%. При этом большинство американцев заявили, что страна идет в неправильном направлении.

Опрос среди жителей США провел телеканал NBC News. Согласно результатам исследования, работу американского лидера одобряют лишь 39% респондентов. Еще 56% людей заявили, что их не устраивает деятельность Байдена. Такие цифры показали самый низкий показатель доверия за все время его президентства.

«Это индикатор для нас, когда мы видим такие показатели», — отметил социолог-республиканец Билл Макинтурф.

Также организаторы опроса выяснили, что 75% американцев считают курс США неправильным. Политику Байдена в экономической сфере одобрили 33% жителей страны. Принимаемые меры по ситуации на Украине устроили 41% опрошенных, а еще 59% одобрили действия президента по борьбе с пандемией.

В воскресенье, 15 мая, Байден выступил с речью о погибших при исполнении правоохранителях. Он призвал американцев искоренить ненависть.

«Мы все должны работать сообща, чтобы побороть ненависть, которая остается пятном на душе Америки», — сказал президент. Цитату привел ТАСС.

Байден подчеркнул, что сейчас власти расследуют дело о стрельбе в Буффало как преступление на почве ненависти. Молодой человек 14 мая открыл огонь в супермаркете, в результате чего погибли 10 человек.