Молдавия возобновила автобусные рейсы с Россией

Молдавия возобновила автобусное сообщение с Россией 14 марта. Об этом сообщил «Мир 24» со ссылкой на телеканал TVR MOLDOVA.

Маршрут теперь будет проходить в объезд Украины — через Румынию, Венгрию, Словакию, Польшу, Литву и Латвию. Из-за этого дорога займет 48 часов.

Известно, что также на автобусах отдельные украинские беженцы начали возвращаться домой из Молдавии — в Одессу и Черновцы. В целом же поток беженцев в Молдавию из Украины продолжает расти, отметило utro.ru.