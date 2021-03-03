Авиакомпания запустит «таинственные рейсы» по Австралии

Австралийская авиакомпания Qantas решила простимулировать туризм внутри страны. Для этого она запустит «таинственные рейсы». Пассажиры будут узнавать город прибытия только при посадке самолета.

Открыть «таинственные рейсы» решили из-за того, что австралийцы все еще не могут выезжать за пределы страны. Ограничения связаны с пандемией коронавируса, сообщил телеканал CNN. Авиакомпания намерена поддержать местных туроператоров и простимулировать внутренний туризм.

Самолеты Qantas вылетят из аэропортов Брисбена, Сиднея и Мельбурна 27 марта, 18 апреля и 1 мая соответственно. Пассажиры смогут приобрести билеты начиная с 4 марта. При этом они не будут знать, куда именно полетят. Город назначения путешественникам назовут лишь тогда, когда самолет будет заходить на посадку.

Во время бронирования билетов пассажирам дадут подсказки, чтобы они знали, какие именно вещи брать с собой. Полет из Брисбена подойдет для любителей отдыха на природе, а из Сиднея стоит отправиться тем, кому по душе обед на пляже. Рейс из Мельбурна может приглянуться тем, кто любит походить по фермерским рынкам.

Билеты экономкласса на «таинственный рейс» обойдутся в 737 австралийских долларов (около 42 тысяч рублей). За полет в бизнес-классе придется отдать уже 1570 австралийских долларов (порядка 90 тысяч рублей).