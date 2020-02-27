Рейсы из Италии примет только терминал F Шереметьево

Терминал F аэропорта Шереметьево, который пока принимает только рейсы из Китая, с 1 марта будет обслуживать рейсы «Аэрофлота» и Alitalia, прибывающие из Италии, а также Ирана и Южной Кореи.

Об этом ТАСС сообщила глава дирекции общественных связей аэропорта Анна Захаренкова.

«С 1 марта все рейсы итальянского направления на прилет переводятся в терминал F. Для вылетов в Италию будут использоваться те же терминалы, что и сейчас значатся в расписании на вылет», — сказала она.

Терминал F аэропорта Шереметьево оборудован тепловизорами и специальными помещениями для медицинского обследования пассажиров, на предмет выявления случаев заболеваний коронавирусом.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что с 1 марта Россия ограничивает авиасообщение с Ираном и Южной Кореей. Перевозки будет осуществлять только «Аэрофлот» и его дочерняя компания «Аврора» до тех пор, пока в этих странах будут оставаться россияне.