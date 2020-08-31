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    31 августа 2020, 04:13

    Россияне вылетели из Нью-Йорка вывозным рейсом «Аэрофлота»

    Анастасия Кукова

    Пожелавшие вернуться в Москву россияне вылетели из международного аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Ожидаемое время приземления в Шереметьево — 11:14 мск.
    Россияне вылетели из Нью-Йорка вывозным рейсом «Аэрофлота»

    По данным ТАСС, рейс SU103 был отправлен в 19:23 по времени Восточного побережья США (02:23 мск понедельника).

    Россия прекратила международное авиасообщение 27 марта из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Можно было осуществлять только вывозные рейсы, грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные.

    Регулярные полеты были возобновлены 1 августа. Были разрешены полеты в Танзанию, Великобританию и Турцию. В середине августа начались рейсы в Швейцарию.

    За все время с начала пандемии вывозными рейсами вернулись на родину около семи тысяч россиян.

    Новости SMI.FM