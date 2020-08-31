Россияне вылетели из Нью-Йорка вывозным рейсом «Аэрофлота»

Пожелавшие вернуться в Москву россияне вылетели из международного аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Ожидаемое время приземления в Шереметьево — 11:14 мск.

По данным ТАСС, рейс SU103 был отправлен в 19:23 по времени Восточного побережья США (02:23 мск понедельника).

Россия прекратила международное авиасообщение 27 марта из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Можно было осуществлять только вывозные рейсы, грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные.

Регулярные полеты были возобновлены 1 августа. Были разрешены полеты в Танзанию, Великобританию и Турцию. В середине августа начались рейсы в Швейцарию.

За все время с начала пандемии вывозными рейсами вернулись на родину около семи тысяч россиян.