Рейс со 148 пассажирами задержали из-за суеверного китайца

Суеверный мужчина, летевший китайской авиакомпанией, сорвал рейс со 148 пассажирами. Он кинул бросил в турбину самолета шесть монет «на удачу».

Китаец по фамилии Ван должен был лететь из Вэйфана в Хайкоу, провинция Хайнань. Перед тем, как подняться на борт, он бросил в турбину самолета шесть монет, завернутых в красную бумагу, чтобы «помолиться о благословении». Об этом сообщило издание Unilad.

Перед полетом сотрудники провели проверку лайнера и обнаружили монеты. Им пришлось отложить рейс на следующий день до выяснения обстоятельств появлениях их.

Во время допроса пассажиров Ван сознался, что это он кинул монеты. Однако он не хотел сорвать рейс, а лишь пытался притянуть к полету удачу. Его задержала полиция. Не известно, получил ли какое-либо наказание мужчина.

Житель Китая по фамилии Чжоу 30 лет жил на нелегальном положении, думая, что его разыскивают. Когда он пришел сдаваться, выяснилось, что в списках преступников его нет. В 1990 году он был участником массовой драки. Мужчина подумал, что на него завели уголовное дело, и ударился в бега.