Мир 27 апреля 2023, 09:04 Рейс с российскими туристами задержали на неопределенное время на Кубе Рейс Nordwind Варадеро — Москва задержали на Кубе на неопределенное время РИА «Новости»

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Рейс авиаперевозчика Nordwind, планировавший следовать из Варадеро в Москву, задержали в аэропорту по причине аварийной посадки канадского самолета. Об этом РИА «Новости» сообщили российские туристы.

Изначально рейс N4-3502 должен был вылететь в 22:00 по московскому времени в среду. По предварительной информации, его отложили до 10:00 в четверг.

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«Причиной стала аварийная посадка канадского самолета, в итоге единственную взлетно-посадочную полосу перекрыли», — рассказали туристы.

Также они отметили, что туроператор Pegas Touristic, авиакомпания и аэропорт никакой информации не сообщают, а данных о рейсе на информационном табло нет.

Представитель Pegas Touristic также затруднился назвать точное время вылета. Он уточнил, что рейс состоится после расчистки полосы.

Ранее теннисистка Виталия Дьяченко не смогла улететь из Каира польской авиакомпанией по причине российского паспорта.