    15 июня 2020, 12:11

    Рейс из Сиднея в Мельбурн задержали из-за «белого порошка»

    Артур Блянихов

    Во время проверки багажа рейса Сидней - Мельбурн служба безопасности нашла пакет с неизвестным белым порошком. Рейс пришлось задержать на час, чтобы разобраться, что это такое, передает ИА Nation News.

    По данным информагентства, пакет с неизвестным порошком был размером с мяч для гольфа. Сотрудники аэропорта надели специальные защитные костюмы, чтобы изъять находку. Внутри оказался обычный стиральный порошок.

    Накануне в петербургском аэропорту Пулково два самолета столкнулись по касательной. В результате произошедшего никто не пострадал. Воздушная гавань продолжила работать в штатном режиме.