Рейс из Сиднея в Мельбурн задержали из-за «белого порошка»
Во время проверки багажа рейса Сидней - Мельбурн служба безопасности нашла пакет с неизвестным белым порошком. Рейс пришлось задержать на час, чтобы разобраться, что это такое, передает ИА Nation News.
По данным информагентства, пакет с неизвестным порошком был размером с мяч для гольфа. Сотрудники аэропорта надели специальные защитные костюмы, чтобы изъять находку. Внутри оказался обычный стиральный порошок.
Накануне в петербургском аэропорту Пулково два самолета столкнулись по касательной. В результате произошедшего никто не пострадал. Воздушная гавань продолжила работать в штатном режиме.