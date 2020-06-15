Рейс из Сиднея в Мельбурн задержали из-за «белого порошка»

По данным информагентства, пакет с неизвестным порошком был размером с мяч для гольфа. Сотрудники аэропорта надели специальные защитные костюмы, чтобы изъять находку. Внутри оказался обычный стиральный порошок.

Накануне в петербургском аэропорту Пулково два самолета столкнулись по касательной. В результате произошедшего никто не пострадал. Воздушная гавань продолжила работать в штатном режиме.