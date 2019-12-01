  • Рейс авиакомпании Cameroon Airlines обстреляли неизвестные

    01 декабря 2019, 20:37

    Александра Каширина

    Самолет авиакомпании Cameroon Airlines попал под обстрел при подходе к аэропорту Баменда на северо-западе Камеруна. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщило новостное агенство Sputnik France, со ссылкой на представителя авиакомпании.
    Рейс авиакомпании Cameroon Airlines обстреляли неизвестные

    Пули попали во фюзеляж воздушного судна. Самолет смог благополучно приземлился, раненных не было. На данный момент авиакомпания «Камерунские Авиалинии» оценивает ущерб.

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    «В это воскресенье утром в Баменде пассажиры Cameroon Airlines утверждают, что на самолет их рейса напали неизвестные вооруженные люди. Никто не травмирован», — пишут очевидцы в Twitter.

    В Камеруне на данный момент идут военные действия между повстанцами и правительственными войсками.

    Конфликт начался в 2016 году с мирных демонстраций, переросших в вооруженный конфликт. Повстанцы-сепаратисты требуют отделения англоязычных регионов страны от остальной части Камеруна, где говорят на французском.