  • Рейс Air China вернулся в аэропорт вылета из-за пожара в двигателе

    18 сентября 2019, 08:17

    Александра Ломейко

    Рейс CA818 Вашингтон — Пекин совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Даллас (штат Вирджиния). У самолета авиакомпании Air China загорелся двигатель.

    Воздушное судно вылетело из Вашингтона в 16:39 по местному времени, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США. В воздухе оно провело меньше часа.

    Диспетчеры получили от пилота информацию о пожаре в двигателе. В 17:54 пассажирский Boeing 777 благополучно сел в аэропорту вылета.

    Самолет Як-42 экстренно сел в Красноярске

    Подробнее

    Представители Air China заявили, что пострадавших в результате инцидента нет. Авиакомпания предоставила пассажирам возможность улететь другими рейсами.

    При посадке, уточнило китайское издание Sina, лайнер сбросил топливо.

    «Я работаю в офисе к северу от аэропорта. Услышал несколько хлопков. Выглянул в окно и увидел самолет Air China. Из его левого двигателя было видно пламя», — написал в Twitter один из очевидцев.

    Причины случившегося устанавливаются.