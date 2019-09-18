Рейс Air China вернулся в аэропорт вылета из-за пожара в двигателе
Воздушное судно вылетело из Вашингтона в 16:39 по местному времени, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США. В воздухе оно провело меньше часа.
Диспетчеры получили от пилота информацию о пожаре в двигателе. В 17:54 пассажирский Boeing 777 благополучно сел в аэропорту вылета.
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Представители Air China заявили, что пострадавших в результате инцидента нет. Авиакомпания предоставила пассажирам возможность улететь другими рейсами.
При посадке, уточнило китайское издание Sina, лайнер сбросил топливо.
«Я работаю в офисе к северу от аэропорта. Услышал несколько хлопков. Выглянул в окно и увидел самолет Air China. Из его левого двигателя было видно пламя», — написал в Twitter один из очевидцев.
Причины случившегося устанавливаются.