Реинтеграцию Донбасса учли в бюджете Украины

Глава украинского правительства Алексей Гончарук, отвечая на вопрос, учитывалась ли реинтеграция Донбасса при расчете бюджета на следующий год заявил, что все это сделано.

«Несмотря на то, что в программе деятельности правительства у нас нет отдельного блока по реинтеграции Донбасса, у нас в каждой политике это предусмотрено отдельно», — отметил он.

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В минувший вторник стало известно, что украинская делегация на встрече рабочей группы по урегулированию ситуации в Донбассе подписала документ с «формулой Штайнмайера».

Это политическое решение поможет урегулированию конфликта в Донбассе. Его предложил тогда министр иностранных дел Германии, а сегодня президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

Сама формула состоит из нескольких пунктов: прекращение огня, разведение войск, закон об амнистии боевиков, проведение местных выборов на территории регионов Донецкой и Луганской областей по украинскому законодательству. На время проведения голосования регионы получат особый статус, который будет действовать до тех пор, пока ОБСЕ не представит свой доклад о том, что выборы прошли без нарушений. Если выборы признают состоявшимися, то особый статус регионов остается на постоянной основе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «формулу Штайнмайера» используют в качестве основы для закона об особом статусе Донбасса. Его планируют разработать и принять до конца года после общественного обсуждения.