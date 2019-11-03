Регулятор разрешил IPO Saudi Aramco

«Проспект включает в себя всю информацию, которую инвестору необходимо знать перед принятием решения, включая финансовую отчетность, деятельность и управление компании», — говорится в сообщении.

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CMA при этом не указывает количество акций, которое может предложить компания. Также в сообщении нет информации о сроках начала сбора заявок.

«Решение CMA по заявке действительно в течение шести месяцев с даты его принятия», — предупредил регулятор.

Доходы от акций Saudi Aramco пойдут в Фонд национального благосостояния Саудовской Аравии. Эти средства потратят на реализацию госпрограммы Vision 2030. Это план диверсификации экономики страны. В нем есть пункт о снижении зависимости экономики Саудовской Аравии от продажи нефти.

Мировые цены на нефть выросли в сентябре после атак беспилотников на объекты Saudi Aramco. Ответственность за это взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией