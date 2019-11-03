  • Регулятор разрешил IPO Saudi Aramco

    03 ноября 2019, 12:45

    Андрей Иванов

    Управление рынка капитала Саудовской Аравии (CMA) утвердило заявку национальной нефтяной компании Saudi Aramco на проведение первичного размещения части своих акций (IPO). Об этом сообщил сайт регулятора.
    Регулятор разрешил IPO Saudi Aramco

    «Проспект включает в себя всю информацию, которую инвестору необходимо знать перед принятием решения, включая финансовую отчетность, деятельность и управление компании», — говорится в сообщении.

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    CMA при этом не указывает количество акций, которое может предложить компания. Также в сообщении нет информации о сроках начала сбора заявок.

    «Решение CMA по заявке действительно в течение шести месяцев с даты его принятия», — предупредил регулятор.

    Доходы от акций Saudi Aramco пойдут в Фонд национального благосостояния Саудовской Аравии. Эти средства потратят на реализацию госпрограммы Vision 2030. Это план диверсификации экономики страны. В нем есть пункт о снижении зависимости экономики Саудовской Аравии от продажи нефти.

    Мировые цены на нефть выросли в сентябре после атак беспилотников на объекты Saudi Aramco. Ответственность за это взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией