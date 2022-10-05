Регулятор энергетики Франции заявил, что газохранилища в стране заполнены на 99% | 360°

Мир 05 октября 2022, 14:06 Поделиться Telegram

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Viber Регулятор энергетики Франции заявил, что газохранилища в стране заполнены на 99%

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Заполненность французских газохранилищ составляет более 99%. Об этом сообщил RT со ссылкой на Комитет по регулированию энергетики страны.

«Кампания по заполнению хранилищ на зиму 2022/2023 года завершается при заполнении более чем на 99%», — говорится на сайте комиссии.

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По их данным, Франция готова к наступлению холодов. При этом все же возможны трудности, в зависимости от того, как будет протекать зима.

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