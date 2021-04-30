Создатели «Спутника V» подадут в суд на бразильский регулятор Anvisa

Бразильский регулятор Anvisa обвинили в репутационном ущербе. Создатели вакцины «Спутник v» решили подать против него иск «за распространение ложной и некорректной информации».

О грядущем судебном разбирательстве разработчики «Спутника V» заявили в официальном Twitter препарата.

«После того как бразильский регулятор Anvisa признал, что не тестировал вакцину „Спутник V“, разработчики подадут официальный иск <…> за распространение ложной и некорректной информации», — отмечено в публикации.

Ранее Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) запретило импорт и использование в стране «Спутника V». Против российского препарата проголосовал совет директоров регулятора, состоящий из пяти человек. С начала апреля разрешения на вакцину добивались губернаторы 14 бразильских штатов.

Министерство науки, технологий и инноваций Бразилии, напомнила «Газета.ru», признало вакцину безопасной и одобрила ее для коммерческого использования. В Российском фонде прямых инвестиций подчеркнули, что у Anvisa были все необходимые данные о препарате. В регуляторе заявляли, что не получали образцов «Спутника V» для исследования и не проводили тест на реплицированный аденовирус.

Глава Anvisa Антониу Барра Торрес заметил, что решение регулятора «отражает состояние на момент рассмотрения».

«Это временная картина. Она может измениться. Мы не закрываем двери», — процитировал последнее его заявление ТАСС.