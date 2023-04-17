Мир 17 апреля 2023, 08:32 Регулярные учения ВВС Южной Кореи и США стартовали в понедельник «Ренхап»: Южная Корея и США начали проводить регулярные учения ВВС Korea Flying Training Flickr

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Соединенные Штаты и Южная Корея 17 апреля начали проводить ежегодные крупномасштабные совместные учения ВВС Korea Flying Training (KFT). Они продлятся 12 дней. Об этом сообщило агентство «Ренхап», ссылаясь на ВВС Южной Кореи.

Агентство уточнило, что KFT — одни из двух ежегодных крупномасштабных южнокорейских и американских учений, которые проходят в первой половине года. Аналогичные тренировки под названием Vigilant Storm запланированы на вторую половину года.

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Участие в KFT в этом году принимают свыше 1400 военных и 110 самолетов. Мероприятия пройдет на авиабазе в городе Кванчжу. Известно, что со стороны Южной Кореи будут участвовать истребители F-35A, KF-16 и F-15K, а американцы отправили туда истребители F-35B, F-16, многоцелевые истребители FA-18, штурмовики A-10.

По данным агентства, на мероприятии военнослужащие уделят внимание повышению оперативной совместимости и возможностей. Стороны отработают оказание поддержки во время операций, отработку групповых полетов. Ранее появилась информация, что учения по противоракетной обороне США, Японии и Южной Кореи в международных водах Японского моря также стартовали 15 апреля.