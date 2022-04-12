Регулярные рейсы между Каиром и Москвой возобновятся с 15 апреля

С 15 апреля авиакомпания EgyptAir возобновит регулярные рейсы между Каиром и Москвой. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

«EgyptAir с 15 апреля возобновляет рейсы в Москву на ежедневной основе бортами Boing», — процитировал RT сообщение компании.

Время полета, который раньше занимал около четырех часов, теперь увеличилось приблизительно до пяти с половиной часов.

Ранее Россия отменила антикоронавирусные ограничения на полеты в 52 страны, включая Аргентину, Индию и Китай. В российском посольстве отметили, что туристы имеют возможность беспрепятственно пользоваться транзитными маршрутами в Россию через Ташкент, Стамбул, Дубай, Абу-Даби, Доху и другие города.