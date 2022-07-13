Регулярное паромное сообщение между РФ и Кореей возобновится после перерыва в 2,5 года

Регулярные рейсы парома Eastern Dream между портом Донхэ в Корее и Владивостоком возобновятся 18 июля после перерыва в два с половиной года. Об этом написал ТАСС со ссылкой на информацию Корейской ассоциации международной торговли.

«Сообщение по этому востребованному маршруту было остановлено с февраля 2020 году в связи с антиковидными ограничениями в обеих странах», — напомнили в организации.

Когда антиковидные меры немного смягчились и для россиян возобновился безвизовый режим, перевозку пассажиров на этом пароме пытались организовать, но сообщение не было регулярным. Главной причиной было отсутствие согласованных карантинных процедур на иммиграционном пункте в корейском порту.

Корейский центр по контролю и профилактике заболеваний 8 июля отправил официальное письмо Карантинной станции Донхэ для выполнения «подготовленных временных правил карантина». Так организация пропуска пассажиров из России стала возможной уже с середины месяца.

С 2017-го по 2019 год включительно турпоток из Кореи в Приморье вырос с 50 тысяч до 300 тысяч человек.