Регулярное авиасообщение в Грузии запретили до 31 октября

За исключением некоторых направлений регулярное авиасообщение в Грузии будет запрещено с 30 сентября до 31 октября. Международные рейсы из аэропорта Тбилиси будут осуществляться только с Мюнхеном, Парижем и Ригой.

Об этом сообщило Агентство гражданской авиации Министерства экономики и устойчивого развития Грузии.

«Ограничения, установленные на международное регулярное авиасообщение, продлены и действуют до 31 октября включительно. Ограничения не будут распространяться на те международные рейсы, которые выполняются между Тбилисским международным аэропортом и аэропортами Мюнхена, Парижа и Риги», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

В августе было восстановлено регулярное авиасообщение с Германий, Латвией и Францией. Рейсы выполняют авиакомпании Lufthansa, Air France и Air Baltic.

С начала пандемии коронавирусной инфекции нового типа в Грузии было выявлено 1917 случаев заражения COVID-19. Умерли 19 пациентов, выздоровели 1 354 человека.

Авиакомпания «Аэрофлот» 11 сентября возобновила полеты в Дубай (ОАЭ). Рейсы из Москвы будут совершаться по пятницам и субботам.