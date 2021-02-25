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    25 февраля 2021, 19:37

    Регулирующий отношения СМИ и цифровых платформ кодекс одобрили в Австралии

    Артур Блянихов

    Австралийский парламент одобрил кодекс, который регулирует отношения между цифровыми платформами и новостными компаниями. Об этом сообщило РИА «Новости».

    «Сегодня парламент принял предложенный правительством Моррисона передовой обязательный кодекс по ведению переговоров между новостными компаниями и цифровыми платформами», — цитирует министра финансов Австралии Джоша Фрайденберга RT.

    По его словам, кодекс призван скорректировать дисбаланс переговорной силы между СМИ и цифровыми платформами.