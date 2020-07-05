Регистрация кандидатов в президенты началась в Белоруссии

Регистрация кандидатов на пост президента Белоруссии началась 5 июля. Она продлится 10 дней и завершится 14 июля. Те претенденты на пост главы государства, кто успешно пройдет регистрацию, смогут приступить к предвыборной агитации.

Об этом сообщил ЦИК республики. Ведомство уточнило, что те претендент, которые пройдут процедуру, не только смогут начать агитацию, но и получат почетный статус кандидатов на пост президента Белоруссии.

Выборы главы республики должны состояться 9 августа. Сейчас в гонке на пост президента республики участвуют семь человек. Это действующий лидер страны Александр Лукашенко, экс-председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико, бывший глава администрации Парка высоких технологий Валерий Цепкало, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Белоруссии Анна Канопацкая, председатель Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень и безработная Светлана Тихановская.

Каждый из семи кандидатов подал в Центральную избирательную комиссию документы на регистрацию, однако лишь шестеро смогли набрать необходимое количество подписей. Валерия Цепкало поддержали менее 100 тысяч человек, однако, он остается участником избирательной компании до тех пор, пока ЦИК не примет решение о регистрации кандидатов. Заседание, во время которого Центризбирком сделает это заявление, сотоится 14 июля.

Цепкало заявил, что собирается обжаловать решение, по которому мподписи многих его сторонников признали недействительными. При этом он не исключает, что объединится с одним из кандидатов, если все-таки покинет предвыборную гонку.