Советники президента Молдавии Майи Санду оказывают давление на правительственные органы, мешая регистрации российской вакцины «Спутник V» в стране. Об этом заявил бывший глава республики Игорь Додон.

Молдавия получила от Российского фонда прямых инвестиций весь пакет документов для ускоренной регистрации вакцины «Спутник V» в стране еще в конце января. При этом Агентство по лекарствам республики получило бумаги для регистрации препарата 16 февраля.

«Я знаю, что администрация президента оказывает давление на правительственные органы, чтобы вакцина „Спутник V“ не была зарегистрирована, это сделали некоторые президентские советники. Я считаю, что должны быть зарегистрированы все вакцины, чтобы у граждан был выбор», — отметил Додон во время видеообращения, которое транслировал в Facebook.

Несмотря на это, он выразил надежду, что российский препарат зарегистрируют в стране в ближайшие дни.

Сама Санду не раз говорила, что поддерживает использование на территории республики только тех вакцин от коронавируса, которые одобрила Всемирная организация здравоохранения. Российский препарат «Спутник V» входит в тройку мировых лидеров по количеству одобрений на регистрацию в разных странах.