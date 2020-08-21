Регионы получат вакцину от гриппа до конца августа

Российские регионы получат большую часть вакцины от гриппа до 31 августа. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Препарат уже отправили в 19 субъектов страны. В частности, речь идет об Амурской области, Алтайском Крае, Волгоградской области, Республике Тыва Хабаровском крае.

«Большую часть вакцины все регионы получат до 31 августа 2020 года. Массовая иммунизация будет проводиться в сентябре–октябре текущего года», — заявили в Роспотребнадзоре РИА «Новости».

Как отметила «Газета.ru», массовая вакцинация россиян будет проходить в сентябре–октябре 2020 года. От гриппа планируется привить по крайней мере 60% населения.

Ранее глава Минздрава Московской области Светлана Стригункова рассказала, как в регионе будет проходить вакцинация. Детям будут делать прививки в детсадах и школах. Медики смогут привиться у себя на работе. К учителям и работникам больших предприятий приедут специальные мобильные бригады.

Прививки начнут делать в Подмосковье с 7 сентября. Стригункова подчеркнула, что вакцинация всегда проходить добровольно. Врачи советуют прививаться людям из группы риска: детям, пожилым и тем, у кого хронические заболевания.