Регбистов из Грузии возмутила песня Меладзе на Кубке мира

Кубок мира по регби закончился скандалом. Тренер грузинской сборной Милтон Хейг и капитан команды осудили организаторов первенства из-за выбранной музыкальной композиции. Им не понравилось, что на их матче с Уругваем прозвучала песня Валерия Меладзе «Чего ты хочешь от меня».

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«Во время этой игры много раз включали русскую мелодию. Было бы хорошо, если бы эта ошибка не повторилась», — сказал капитан команды Грузии Джаба Брегвадзе. Его процитировали местные издания Apsny.ge и Popsport.

Тренер сборной, в свою очередь, отметил, что Международному совету регби необходимо обратить внимание на случившееся. Он подчеркнул, что Грузия не является Россией. По его словам, у грузинского народа существует свой язык. Кроме того, у двух стран разная культура.

Сама игра проходила в японском городе Кумагая. Матч закончился со счетом 33:7 в пользу Грузии.

Очередное охлаждение грузино-российских отношений произошло в июне 2019 года. Поводом послужило то, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента Грузии во время Межпарламентской ассамблеи православия, которая проходила в Тбилиси. В итоге российская делегация была вынуждена покинуть Грузию, а в столице прошли протесты. В ответ Россия с 8 июля приостановила авиасообщение с этой страной.