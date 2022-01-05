Казахстану нужно как можно скорее организовать круглый стол, чтобы решить вопрос с деэскадацией и организацией дорожны карт по проведению досрочных выборов всех власти. Правительство со своей стороны должно гарантировать честный подсчет голосов. Об этом в беседе с «360» рассказал казахский оппозиционный политик, общественный деятель Ермек Нарымбай.

«Если политические реформы будут проведены, то это будет путь к скорейшему выходу из политического кризиса», — считает Нарымбай.

По его мнению, казахстанска оппозиция обезглавлена. Каких-либо политических партий или движений с признанными в стране лидерами нет. Но в каждом городе есть активисты, которые готовы начать переговоры с властями и помочь в снятии напряджения в обществе. Кроме того, они помогут организовать честное голосование на предстоящих выборах.

Политик напомнил, что массовые протесты в различных городах были и раньше, и на сегодняшний день, по его словам, эти требования перешли «из локального экономического уровня на политический».

Нарымбай отметил, что это показывает зрелость и интеллект протестующих и то, что они смогли это сделать даже без политических партий, без активистов

Массовые протесты в Казахстане 4 января переросли в беспорядки. Жители городов вышли на улицы из-за повышения цен на сжиженный газ. Сначала акции носили мирный характер, но митингующие стали поджигать и захватывать административные здания. Сейчас в республике введен комендантский час, запрещены все массовые мероприятия. Движение между областями ограничено.

Согласно информации МВД Казахстана, при беспорядках погибли восемь силовиков, пострадали 317 человек. Как заявили в министерстве, за актами вандализма и мародерства стоят провокаторы.