Мир 28 мая 2023, 20:22 Реформы Байдена в США приведут к плановой экономике СССР Shūkan Gendai: объявленные Байденом реформы напомнили плановую экономику СССР Викимедиа

Читать 360tv в

Проводимая действующей администрацией президента США реформа по поддержке отечественных производителей переведет экономику страны на плановые рельсы, как это было в Советском Союзе. Во главе всего стоит государство, которое подпитывает различные компании деньгами. Об этом в своей колонке для японского журнала Shūkan Gendai написал журналист Таро Ивата.

В качестве примера он привел ситуацию с электромобилями, чьи продажи в США за первые три месяца выросли на 7%. Только федеральную субсидию в размере 7,5 тысячи долларов на одну единицу могут получить лишь американские производители.

Реклама

Это убивает конкуренцию и провоцирует уход европейских, японских и китайских фирм с американского рынка.

В октябре прошлого года администрация Байдена объявила о выделении субсидий в размере 2,8 миллиарда долларов для расширения внутреннего производства аккумуляторов для электромобилей. Ведущими производителями этих деталей остаются китайские компании, которые получили федеральные субсидии от Ford для открытия заводов на западе штата Мичиган.

Во всех передовых областях промышленности американское правительство стимулирует частный сектор государственными деньгами, чем заманивают к себе иностранные компании.

Однако может получиться так, что большая часть фирм повторит судьбу тайваньской Hon Hai Precision Industry. Они открыли завод в Висконсине и получили субсидию от правительства Трампа в 80 миллионов долларов. Производство оказалось убыточным.

Поэтому высок риск того, что вместо качественного промышленного сектора появятся компании-зомби, которые потеряют конкурентоспособность, но продолжат требовать субсидии для поддержания бизнеса.