Мир 27 марта 2023, 18:09 «Реформа воспринимается как удар по социальным гарантиям». Востоковед Звягельская объяснила причину протестов в Израиле

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Востоковед, руководитель Центра ближневосточных исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Ирина Звягельская в разговоре с телеканалом «Звезда» объяснила, с чем связаны массовые протесты, вспыхнувшие в Израиле.

По словам эксперта, люди в стране воспринимают судебную реформу, которую пытается провести премьер Нетаньяху, как удар по социальным гарантиям.

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«Очевидно, что израильское общество мобилизовалось сейчас, ведь предлагаемая реформа воспринимается как удар по имеющимся социальным гарантиям. Говорят даже, что это „серьезный удар по израильской демократии“», — сказала Звягельская.

Если власти страны предпримут попытки заморозить реформу, то спустя некоторое время волна протестов вновь поднимется, добавила востоковед. Она также напомнила, что в Израиле остается нерешенным палестинский вопрос.

Ранее сообщалось, что Израиль накрыла волна массовых протестов. Люди вышли на улицу высказывать свое недовольство судебной реформой, а также правлением премьера Нетаньяху.