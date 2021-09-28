Референдум по вопросу смертной казни предложили провести в Белоруссии

В следующем году в Белоруссии могут провести отдельный референдум по вопросу смертной казни. Руководство страны пока не пришло к единой позиции по проблеме. Об этом рассказал председатель Конституционного суда и Конституционной комиссии республики Петр Миклашевич.

«Обсуждался также вопрос, который не нашел единых подходов на заседаниях Конституционной комиссии, связанный со статьей 24 Конституции, которая предусматривает возможность применения смертной казни. <…> В этих целях необходимо проводить специальный референдум в последующем», — приводит БелТА слова Миклашевича по итогам обсуждения предложений по изменению Конституции с президентом Александром Лукашенко.

Этот референдум не будут проводить в рамках голосования по Конституции, которое пройдет в Белоруссии не позднее 22 февраля 2022 года. Миклашевич подчеркнул, что постановку вопроса о моратории на смертную казнь признали пока нецелесообразной. По словам председателя Конституционного суда, это проблема очень чувствительная, поэтому референдум стоит проводить после социологического исследования и проверки готовности общества к принятию такого решения.

Белоруссия — это единственная страна в Европе, где применяют смертную казнь. Год назад Верховный суд республики впервые за долгое время отменил высшую меру Виктору Скрундику, которого осудили за убийство двух пенсионеров и покушение на третьего.