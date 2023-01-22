Мир 22 января 2023, 12:44 Референдум об изменениях Конституции Словакии хотят признать недействительным ТАЗ: из-за низкой явки референдум о Конституции Словакии могут признать недействительным РИА «Новости»

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Референдум о внесении изменений в Конституцию Словакии могут признать недействительным. Причина — в низкой явке на голосование, сообщил телеканал ТА3.

Референдум касается поправок для возможности досрочного прекращения полномочий парламента. По предварительной информации, которую опубликовал телеканал, участие в голосовании приняли примерно 27,26% жителей страны.

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Для признания итогов плебисцита действительными нужно, чтобы явка превысила половину граждан Словакии, у которых есть право голосовать.

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В управлении статистики страны говорят о том, что 97% тех, кто принял участие в референдуме, поддержали изменение Конституции.

Президент Словакии Зузана Чапутова ранее сообщила, что в вопросе проведения досрочных выборов в парламент придерживается поиска консенсуса между политическими партиями.

По ее мнению, организовать голосование было бы целесообразно в первой половине 2023 года — например, в мае или июне. На вариант с сентябрем Чапутова тоже согласилась.