22 января 2023, 12:44
Референдум об изменениях Конституции Словакии хотят признать недействительным
ТАЗ: из-за низкой явки референдум о Конституции Словакии могут признать недействительным
Референдум о внесении изменений в Конституцию Словакии могут признать недействительным. Причина — в низкой явке на голосование, сообщил телеканал ТА3.
Референдум касается поправок для возможности досрочного прекращения полномочий парламента. По предварительной информации, которую опубликовал телеканал, участие в голосовании приняли примерно 27,26% жителей страны.
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Для признания итогов плебисцита действительными нужно, чтобы явка превысила половину граждан Словакии, у которых есть право голосовать.
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В управлении статистики страны говорят о том, что 97% тех, кто принял участие в референдуме, поддержали изменение Конституции.
Президент Словакии Зузана Чапутова ранее сообщила, что в вопросе проведения досрочных выборов в парламент придерживается поиска консенсуса между политическими партиями.
По ее мнению, организовать голосование было бы целесообразно в первой половине 2023 года — например, в мае или июне. На вариант с сентябрем Чапутова тоже согласилась.
Референдум
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