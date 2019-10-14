Референдум о независимости Каталонии: осудили 12 человек

Верховный суд Испании вынес решение о сроках до 13 лет каталонским политикам.

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Бывшего зампредседателя женералитета Ориола Жункераса приговорили к 13 годам заключения. Троих бывших советников каталонского правительства — к 12 годам.

В октябре 2017 года по инициативе властей Каталонии прошел референдум о независимости. Голосовали 40% избирателей региона, большинство высказалось за отделение от Испании. Однако испанские власти признали референдум незаконным.