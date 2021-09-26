Референдум о легализации однополых браков пройдет в Швейцарии

Общенациональный референдум по инициативе «брак для всех», предполагающей легализацию однополых союзов, состоится в Швейцарии в воскресенье, 26 сентября. Этот вопрос поднимается в стране давно, и теперь решено спросить об этом самих швейцарцев.

Парламент страны еще в конце прошлого года одобрил некоторые инициативы — в том числе о том, чтобы лесбийские пары могли иметь доступ к сперме и заводить детей. Но позже против такого решения выступили представители двух ведущих партий. Они смогли собрать достаточно подписей для того, чтобы вынести вопрос на референдум.

Правительство рекомендует жителям Швейцарии поддержать браки для всех, кто этого хочет. Власти уверены, что однополые пары должны получить все те же права, что и традиционные союзы. По данным опросов перед референдумом, большинство швейцарцев не против подобного разрешения. Примерно три четверти опрошенных уже согласны отдать свой голос за инициативу.

Как уточнило «РИА Новости», Пока в Швейцарии однополые пары могут оформить только зарегистрированное партнерство. Но вот усыновлять детей на данный момент им не разрешено.

Тем временем, с другими инициативами властей жители Швейцарии усиленно борются. Там уже вспыхнули антиковидные протесты, и улицы городов заполняют недовольные. Люди выступают против вакцинации и ковид-сертификатов, которые требуются для посещения многих мест.