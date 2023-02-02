Мир 02 февраля 2023, 15:25 Референдум Крыма о выходе из состава Украины обсуждали в 1992 году США рассекретили стенограмму Гайдара и Буша-старшего о референдуме в Крыму 1992 года РИА «Новости»

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Крым готовился выйти из состава Украины в 1992 году, когда Верховный Совет полуострова готовил проведение референдума. Об этом говорится в содержании рассекреченной стенограммы со встречи представителей России и США. Документ опубликовали на сайте американского Архива национальной безопасности.

В переговорах принимали участие занимавший тогда пост американского президента Джордж Буш — старший, исполняющий обязанности председателя правительства России Егор Гайдар и посол России в Вашингтоне Владимир Лукин.

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Гайдар в беседе с президентом США заявил, что на Украине зреет серьезная напряженность между западными регионами и Киевом. Также существуют проблемы с русскоязычным населением республики.

«Но мы не боимся югославского сценария в российско-украинских отношениях. Нам нужно будет нащупать пути установления тесного контакта», — заявил глава правительства.

Посол России в Вашингтоне Лукин отметил, что большая часть русскоязычного населения Украины живет в Крыму. В мае 1992 года Верховный Совет готовил к рассмотрению документ о проведении референдума о независимости территории.

Дипломат пояснил, что жителям предлагали выбрать из двух вариантов ответа: остаться в составе Украины или войти отдельной страной в Содружество Независимых Государств.