«Реестр секса» предложили создать на Украине

Внештатный советник главы комитета Ирина Суслова рассказала, что инициатором стал активист Андрей Хилько. Основная цель предложения — это поддержка украинцев в создании и развитии здоровой семьи. Предположительно, идея должна предоставить условия для безопасной интимной жизни, поскольку сайты знакомств, по мнению экспертов, создают предпосылки для сексуальных «преступлений и разврата».

Общественный деятель предложил создать мобильное приложение, в котором будут регистрировать начало отношений. Для этого нужно будет указать фамилию, имя, отчество, дату рождения, номер мобильного телефона. При помощи смс оба партнера смогут подтвердить свои отношения.