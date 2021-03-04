Реджеп Эрдоган призвал снять односторонние санкции против Ирана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе саммита лидеров Исламской восьмерки призвал снять односторонние ограничения в отношении Ирана, сообщил Milli Gazete.

По словам политика, это необходимо сделать ради экономического роста и стабильности региона, написал сайт RT.

«Прекращение односторонних санкций против Ирана будет способствовать экономическому процветанию и установлению стабильности в регионе», — уточнил Эрдоган.

Накануне турецкий лидер получил поздравление с днем рождения от своей жены. Первая леди страны Эмине Эрдоган опубликовала соцсетях совместное фото с лаконичной подписью.