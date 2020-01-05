Редкого голубого тунца продали в Японии за $1,8 млн

В Японии ресторан купил голубого тунца весом 278 килограммов за 1,8 миллиона долларов. Редкая рыба была разыграна в ходе аукциона.

Как сообщил NHK, рыбный аукцион традиционно проводится в начале января на одном из крупнейших в мире рынков у Токийского залива. Огромного голубого тунца за 1,8 миллиона долларов купил Киеси Кимура, владелец сети ресторанов суши Sushi Zanmai. Кимура заявил, что готов заплатить за рыбу большие деньги, чтобы предложить своим клиентам самого вкусного тунца.

Кимура уже второй год подряд делает самую большую ставку на рыбном аукционе в Токио. На прошлом аукционе он купил голубого тунца за три миллиона долларов.

57-летний японец из прибрежного поселка Ома, который поймал огромного голубого тунца, заявил изданию, что о таком улове мечтает каждый рыбак. По его словам, он занимается рыбалкой уже около 40 лет. Он рассказал, что четыре года назад его лодка сгорела, так что в течение долго времени он не мог ловить рыбу, а потом ему попался этот голубой тунец.

Голубой тунец — вымирающий вид рыбы. Он может достигать в длину до трех метров, а веса — в 680 килограммов.