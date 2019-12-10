Редкое заболевание кожи сделало двухлетку похожим на жуткую куклу

Двухлетнего жителя английского города Дерби зачастую принимают за куклу. Всему виной — редкое заболевание кожи, которым мальчик страдает с рождения. За ней нужен постоянный уход.

Майклу Уинтеру диагностировали ихтиоз, уточнило издание Daily Mail. Врачи предупреждали его родных, что ребенок может умереть в течение первых нескольких недель из-за уязвимости перед инфекциями, однако мальчик выжил.

«Сначала мы были в ужасе. Я чувствовала себя опустошенной, а врачи не знали, сколько времени будет у Майкла», — поделилась его мать.

У детей с аналогичными диагнозами чаще наблюдается обезвоживание, могут возникнуть проблемы с ростом: ребенок будет отставать от сверстников по этому показателю.

Маме Майкла приходится каждый день следовать строгим правилам, чтобы не дать коже сына растрескаться и не допустить заражения. 30-летняя женщина применяет два разных типа крема каждые четыре часа и раз в день купает ребенка в специальной увлажняющей ванной.

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Кроме того, ей необходимо следить за температурным балансом в комнате сына и ограничивать Майклу время пребывания на солнце.

«Ему больно, особенно когда кожа высыхает — при каждом движении она трескается. <…> Прямые солнечные лучи обжигают его, он легко простужается, и нам приходится все время соблюдать осторожность», — рассказала женщина.

По ее словам, Майкл, несмотря на свое заболевание, любит встречаться с людьми, гулять и радуется жизни.

«Он такой счастливый, любящий и улыбчивый ребенок. Он многое преодолел», — заметила мать Майкла.

По словам женщины, люди порой реагируют на ее сына слишком резко — могут откровенно «пялиться» или же в открытую говорят, что мальчик похож на куклу.

«Майкл — совершенно нормальный мальчик с замечательной натурой. У него просто такое состояние кожи», — заключила его мама.