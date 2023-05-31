Мир 31 мая 2023, 11:06 Редкое украшение нашли на обломках «Титаника» Daily Mail: на «Титанике» исследователи нашли ожерелье с зубом вымершей акулы-мегалодона скриншот с видео Magellan / YouTube

Читать 360tv в

Исследователи во время экспедиции увидели на затонувшем «Титанике» золотое ожерелье с зубом вымершей акулы — мегалодона. Об уникальной находке сообщил таблоид Daily Mail.

Компания Magellan Ltd, работающая с Atlantic Productions над созданием документального фильма об экспедиции, сделала 700 тысяч фотографий лайнера. Снимки используют для 3D-реконструкции корабля. На одном из них эксперты заметили очертания, похожие на зуб акулы. Пока не ясно, чем обрамлено украшение. Возможно, речь идет о бусинах в форме колец.

Также в данный момент не понятно, почему специалисты решили, что речь идет именно о клыке мегалодона. Палеонтолог Майкл Бентон предположил, что украшение может быть сделано из другого материала.

Ранее стало известно, что актер Сергей Бурунов впервые за 18 лет не будет озвучивать звезду фильма «Титаник» Леонардо ди Каприо. Речь идет о новой картине с голливудской звездой — «Убийцы цветочной луны».