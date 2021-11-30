Редкий бронзовый сосуд для вина обнаружили в провинции Хунань в Китае

Китайские археологи обнаружили два предмета бронзовой посуды, которые относятся к позднему периоду династии Шан (1600−1046 года до нашей эры). Редчайший сосуд, предназначенный для вина, был найден в деревне Юнцин города Мило. Об этом сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на институт культурных реликвий и археологии.

Найденная емкость весит чуть более 13 килограммов и имеет редкую форму с уникальным рисунком морды животного, у которого выпученные глаза, написала «Свободная пресса».

Также в этом месте был обнаружен бронзовый чайник, относящийся к тому же периоду. Его вес составляет чуть более двух килограммов.

Китайские ученые отметили, что эти находки представляют большую важность для изучения древней китайской бронзовой цивилизации.