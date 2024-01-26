Мир 26 января 2024, 15:20 Редкие православные иконы тайно вывезли из Киева во Францию WSJ: в мае 2023 года с Украины во Францию вывезли древние иконы Olena Khudiakovaukrinform/Keystone Press Agency/globallookpress

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Украина переправила во Францию 16 древних православных икон. Их перевезли в условиях строгой секретности под военным конвоем, сообщила газета The Wall Street Journal.

Редкие православные иконы хранились в Национальном музее имени Варвары Ханенко в Киеве, некоторые из них датировались VI веком. В мае 2023 года образы погрузили в специальные контейнеры с системой климат-контроля и под военным конвоем перевезли сначала в Польшу, а затем во Францию.

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«Никто, кроме узкого круга лиц, не знал, чем мы занимались», — сказал глава отдела византийского и восточно-христианского искусства Лувра Максимильен Дюран.

Пять из 16 икон показали в Лувре на выставке, которая продлится до 29 января. В конце XIX века их перевезли из монастыря на горе Синай в Киевскую духовную академию. Иконописцы изобразили Богородицу с младенцем, святых Платона и Гликерию, Сергия и Вакха, Иоанна Крестителя, святителя Николая. Остальные 11 образов оставили в хранилищах Лувра в часе езды от Парижа.

Из Киево-Печерской лавры в европейские музеи планировали вывезти церковную утварь, мощи и иконы. Украинские власти заявляли, что это позволит сохранить реликвии.