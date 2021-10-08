Редкие «магические» очки с изумрудными стеклами выставят на Sotheby’s

Две пары индийских очков, которые сделаны из изумрудов, не позднее октября будут выставлены на торги на аукционе Sotheby’s. Об этом сообщила телерадиокомпания «Би-би-си».

За каждый лот просят от 2 до 3,4 миллиона долларов. Аукционный дом Sotheby’s заявил, что находка, скорее всего, относится к эпохе Великих Моголов. Речь идет о XVI–XVII веках.

В Sotheby’s отметили высокое качество камней. Бриллиантовые линзы сделаны из цельного алмаза. Предположительно, его нашли на приисках Голконды на юге Индии. Изумрудные линзы, вероятно, созданы из цельного колумбийского изумруда.

«В то время как обычные линзы предназначены для помощи людям с плохим зрением, эти очки несут некий спиритуалистический смысл. Считалось, что бриллианты могут освещать, а изумруды излечивать и отгонять зло», — рассказали в аукционном доме.

В «Естественной истории» древнеримского автора Плиния Старшего есть упоминание о том, что император Нерон приходил на гладиаторские бои в очках с изумрудными линзами.

Перед тем как продать очки, их покажут на выставках в Гонконге и Лондоне.