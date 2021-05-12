Редкие киты погибли в Калифорнии под винтом эсминца ВМС Австралии

Маневры эсминца ВМС Австралии, которые он совершал во время перехода в калифорнийский порт Сан-Диего, стали причиной гибели двух китов-финвалов. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на Министерство обороны США.

Эсминец Sydney ВМС Австралии зашел в порт Сан-Диего, где находится крупная военно-морская база США.

«Когда Sydney встал на якорь рядом с военно-морской базой в Сан-Диего, Калифорния, из-под его днища были извлечены два погибших кита. ВМС [Австралии] очень серьезно относятся к безопасности морских млекопитающих и крайне опечалены произошедшим инцидентом», — заявили в военном ведомстве.

Биологи рассказали, что погибшие киты были финвалами. Ученые думают, что самка и ее детеныш добывали себе еду близко к поверхности воды. Они погибли от ударов винта корабля.

Финвалы считаются вторыми по величине животными в мире после синих китов. Взрослые особи весят от 40 до 70 тонн, их длина может достигать 27 метров. Этот вид кита живет во всех океанах, но избегает прибрежных районов.