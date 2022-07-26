Редчайшую скрипку 17 века восстановили в Луганске

Редшая скрипка, изготовленная еще в 17-м веке, стала самым известным инструментов в коллекции Свято-Иоано-Предтеченского мужского монастыря в Луганске. Работу австрийского мастера Якоба Штайнера смог восстановить архимандрит Варфоломей, написал сайт телеканала «Звезда».

Свои навыки по изготовке скрипок Штайнер перенял у одного из известнейших мастеров музыкальных инструментов — Николо Амати. В луганский монастырь скрипка попала в 2017 году. Тогда отец Варфоломей начал восстанавливать ее из груды маленьких кусочков.

«На таком инструменте играть — это большая редкость для музыканта, попробуй еще найди такой инструмент, это просто восторг, это не описать словами, это нужно чувствовать», — рассказал ученик скрипичного мастера Алексей Орехов.

По словам отца Варфоломея, в трудные времена монастырь выживал только благодаря торговле инструментами, которые изготавливали монахи. Сейчас в монастыре осталось 13 братьев. Многие решили уехать еще в 2014 году, поскольку обитель оказалась на линии соприкосновения.