Речи о поставках Украине ракет дальнего действия не идет, заявили в Госдепе

США продолжают рассматривать ряд систем вооружений для отправки Украине. При этом речи о поставках ракет дальнего действия нет. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента страны Нед Прайс.

«Мы продолжаем рассматривать ряд систем, которые могут показать себя эффективными на поле боя в руках украинских партнеров. Однако видение нашего президента состоит в том, что мы не будем отправлять ракеты дальнего действия для их применения за пределами поля боя на Украине», — сказал Прайс.

Ранее глава США Джо Байден также сообщал о том, что Украине не будут поставлены ракеты, которые можно использовать для атаки целей в глубине России.

По данным американских СМИ, на этой неделе США могут объявить о новом пакете мер военной поддержки Украины. Издание The Wall Street Journal рассказало, что в рамках очередных поддержек Вашингтон рассматривает возможность направить Киеву РСЗО, которые могут бить «на десятки миль дальше», чем любая артиллерийская установка. Речь может идти о системе HIMARS. Это реактивная система залпового огня, передвигающаяся на колесном шасси.