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    26 апреля 2021, 00:58

    Речь Земана о непричастности Москвы к взрывам расколола Чехию — СМИ

    Анастасия Кукова

    Выступление президента Чехии Милоша Земана, заявившего, что нет никаких доказательств присутствия сотрудников российской разведки на складе боеприпасов во Врбетице, вызвала самые разноречивые отклики в республике. Кто-то испытал облегчение, некоторые сочли, что он навредил стране.

    Речь Земана о непричастности Москвы к взрывам расколола Чехию — СМИ

    Первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек заявил Televizní noviny, что наибольшую радость от речи Земана «получили в Москве». В особенности, от предположения, что причиной взрыва стало неосторожное обращение с боеприпасами. В соцсетях он был не столь категоричен, и аккуратно заявил о своей симпатии к президенту и нежелании его критиковать.

    «Он подтвердил, что был проинформирован правительством, он подтвердил, что он поддерживает наши шаги», — написал Гамачек в Twitter.

    Большинство пользователей соцсетей сошлись на том, что президент Чехии высказался четко и ясно. Но некоторые из них решили, что Милош Земан отвернулся от своего народа.

    «После долгого ожидания президент Земан еще раз показал нам, что в трудные времена нам не хватает главы государства, который встал бы на сторону граждан», — заявил председателя оппозиционного движения STAN Вита Ракушан

    Председатель Чешской пиратской партии Иван Бартош подчеркнул, что все доказательства причастности России к событиям 2014 года были представлены в Палате представителей, а также партнерам в ЕС и НАТО.

    «Тем не менее, президент высказывается на уровне гипотез и ставит под сомнение надежность служб безопасности своей страны», — посетовал Иван Бартош.

    Другими вопросоми задался один из пользователей соцсетей.

    «Значит, Бабишу и Гамачеку придется извиниться перед русскими за то, что они поспешили? И почему Земану потребовалась неделя для того, чтобы сделать это заявление?» — поинтересовался комментатор.

    В своем выступлении президент Земан сказал, что Служба безопасности и информации (BIS) не предоставила никаких доказательств того, что российские агенты находились во Врбетицах. Но обвинение очень серьезно, и если вина России будет доказана, то она за это поплатится.