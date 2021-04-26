Выступление президента Чехии Милоша Земана, заявившего, что нет никаких доказательств присутствия сотрудников российской разведки на складе боеприпасов во Врбетице, вызвала самые разноречивые отклики в республике. Кто-то испытал облегчение, некоторые сочли, что он навредил стране.

Первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек заявил Televizní noviny, что наибольшую радость от речи Земана «получили в Москве». В особенности, от предположения, что причиной взрыва стало неосторожное обращение с боеприпасами. В соцсетях он был не столь категоричен, и аккуратно заявил о своей симпатии к президенту и нежелании его критиковать.

«Он подтвердил, что был проинформирован правительством, он подтвердил, что он поддерживает наши шаги», — написал Гамачек в Twitter.

Большинство пользователей соцсетей сошлись на том, что президент Чехии высказался четко и ясно. Но некоторые из них решили, что Милош Земан отвернулся от своего народа.

«После долгого ожидания президент Земан еще раз показал нам, что в трудные времена нам не хватает главы государства, который встал бы на сторону граждан», — заявил председателя оппозиционного движения STAN Вита Ракушан

Председатель Чешской пиратской партии Иван Бартош подчеркнул, что все доказательства причастности России к событиям 2014 года были представлены в Палате представителей, а также партнерам в ЕС и НАТО.

«Тем не менее, президент высказывается на уровне гипотез и ставит под сомнение надежность служб безопасности своей страны», — посетовал Иван Бартош.

Другими вопросоми задался один из пользователей соцсетей.

«Значит, Бабишу и Гамачеку придется извиниться перед русскими за то, что они поспешили? И почему Земану потребовалась неделя для того, чтобы сделать это заявление?» — поинтересовался комментатор.

В своем выступлении президент Земан сказал, что Служба безопасности и информации (BIS) не предоставила никаких доказательств того, что российские агенты находились во Врбетицах. Но обвинение очень серьезно, и если вина России будет доказана, то она за это поплатится.