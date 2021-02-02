Речь Путина в Давосе испугала Украину

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин назвал выступление российского президента Владимира Путина на форуме в Давосе шантажом и началом торгов с новой американской администрацией. Он взволновался и призвал мировую общественность обратить большее внимание на слова руководителя нашей страны.

«Путин хочет показать всем, что готов к „абхазскому“ сценарию, если ему не пойдут „навстречу“. Нашей реакцией на этот шантаж должен быть общий с нашими друзьями ответ — что и получит российский режим, если пойдет дальше. В этом же выступлении Путин отдельно обратился к Европе, чтобы ослабить солидарность с США», — написал Климкин на своей странице в Facebook.

Он добавил, что выступление Путина стоит рассматривать как начало торгов с новой американской администрацией. По словам Климкина, необходимо не допустить никаких переговоров за спиной Украины.

27 января Путин выступил на Давосском экономическом форуме. Он подчеркнул, что решить глобальные экономические вопросы страны смогут, только действуя вместе. По словам президента России, градус агрессивной внешней политики ряда стран возрастает, поэтому можно ожидать, что более резкими станут и действия по отношению к странам, которые не согласны послушно выполнять требования.