Мир 27 августа 2023, 02:37 Речь Путина «парализовала» поезда в Польше Wyborcza: хакеры «парализовали» движение поездов и включили речь Путина в Щецине Freepik

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В польском городе Щецине хакеры временно парализовали движение железнодорожных составов, включили российский гимн и фрагмент выступления президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщила газета Wyborcza.

«Парализовано движения поездов в районе Щецина в пятницу вечером. Кто-то на железнодорожных частотах транслировал сигнал об аварийной остановке поездов, а в перерыве включил гимн России и фрагмент речи Путина», — сказано в публикации.

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Авторы материала отметили, что происшествие случилось 25 августа. Взлом системы безопасности остановил сразу две линии. Движение восстановили после обращения сотрудников железнодорожного транспорта в полицию. Теперь хакеров ищут местные правоохранительные органы.

Ранее глава парламентской юридической комиссии Польши Марек Аст сообщил, что в стране приостановили работу по созданию комиссии по «российскому влиянию». По его словам, это произошло из-за отказа оппозиции выдвинуть своих кандидатов для состава комиссии.