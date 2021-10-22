Речь премьера Польши с критикой Европы сочли подарком для Путина

Выступление польского премьера Матеуша Моравецкого в Европарламенте, посвященное угрозам и шантажу Евросоюза, оборвали упоминанием российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщила немецкая газета Die Welt.

Моравецкий обвинил Евросоюз в том, что он шантажирует Польшу из-за того, что страна признала превосходство национального законодательства над общеевропейским. Премьер-министр заявил, что не готов смириться с ситуацией, когда какие-то политики разговаривают с Польшей на языке угроз. И в общении с некоторыми странами ЕС Польша уже постоянно сталкивается с такой риторикой, заявил Моравецкий.

Многие в Европарламенте негативно отреагировали на слова политика. Лидер Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер оборвал Моравецкого, заявив, что его слова могли бы порадовать президента России.

«Такой политикой вы ослабляете Европу. Прошу вас прекратить себя так вести! Не радуйте Путина!» — обратился к нему Вебер.

Премьер Польши ранее заявил, что Евросоюз находится на грани энергетического кризиса. Моравецкий считает, что он может начаться в ближайшие недели.