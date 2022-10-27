Эксклюзив 27 октября 2022, 19:02 «Речь об этом идет давно». Экономист — о призыве Путина создать в мире новые финансовые платформы Экономист Зубец назвал реальным создание новых международных финансовых платформ РИА "Новости"

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Предложение президента России Владимира Путина о создании новых мировых финансовых платформ, позволяющих обходиться без доллара и евро, заключается в возможном появлении новой системы, построенной на валютах развивающихся стран. Об этом «360» заявил директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

По его словам, речь идет о создании нового Международного валютного фонда или Всемирного банка, но построенного не на долларе, евро или золоте, а, например, на валютах стран развивающегося мира, включая Индию, Китай, Россию и остальных.

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«Об этом речь давно идет, такие платформы уже есть, например, системы в рамках БРИКС, ЕАЭС, зачатки структур существуют. Проблема в том, чтобы наполнить их содержанием и сделать более активными, перевести на режим выхода на проектную мощность», — заявил Зубец.

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Ранее на выступлении на сессии дискуссионного клуба «Валдай» Путин призвал к созданию новых международных финансовых платформ, которые не станут зависеть от единого центра управления.