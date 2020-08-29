Речь Байдена заинтересовала американцев больше, чем речь Трампа

Выступление Байдена, в котором он дал согласие баллотироваться на президентских выборах от Демократической партии, прошло 20 августа. Речь транслировали девять телеканалов. В общей сложности ее посмотрели 23,6 миллиона человек.

Неделю спустя Трамп выступил с предвыборной речью у Белого дома. По тем же каналам выступление посмотрели 21,6 миллиона зрителей.

По сравнению с прошлыми выборами, проходившими в 2016 году, внимание телезрителей к выступлениям кандидатов снизилось. Четыре года назад за речью кандидата от Демпартии, бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон наблюдали 29,8 миллиона человек, за выступлением Трампа — 32,2 миллиона.

Президентские выборы пройдут в США 3 ноября. Впервые в большинстве штатов голосование будет проходить по почте — это происходит из-за распространения коронавируса. Бюллетени избирателям начнут высылать за 45 дней до дня выборов. Избранный президент вступит в должность 20 января 2021 года.